Microsoft liet bedrijven betalen voor Wannacry-patch

Dat meldt The Financial Times. Microsoft maakte de patch uiteindelijk wel gratis beschikbaar maar slechts nadat Wannacry de nodige schade aangericht had. Vermoedelijk probeert Microsoft door de hoge prijzen het gebruik van oudere besturingssystemen zoals Windows XP te ontmoedigen. Het bedrijf poogt al een tijdje zowel particulieren als bedrijven te laten overschakelen op Windows 10. Gebruikers die de som niet willen betalen en niet willen overschakelen op een nieuwer besturingssysteem blijven daardoor heel kwetsbaar achter.

In een statement zei het softwarebedrijf: "Voor alle duidelijkheid, Microsoft geeft er de voorkeur aan dat bedrijven upgraden en de voordelen inzien van de laatste versie in plaats van voor persoonlijke ondersteuning te kiezen. Veiligheidsexperts gaan ermee akkoord dat de beste bescherming een modern, up-to-date systeem is met de nieuwste diepgaande defensieve verbeteringen. Oudere systemen, zelfs als ze volledig up-to-date zijn, hebben simpelweg niet de laatste bescherming".