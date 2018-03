Microsoft negeert je standaardbrowser en opent alle e-mail-links in Edge

Microsoft probeert al langer om meer gebruikers te overtuigen van de kwaliteiten van haar Edge-browser. Een nieuwe zet van het technologiebedrijf bestaat eruit om gebruikers van de Mail-app te forceren om alle hyperlinks te openen in Microsofts eigen Edge-browser.

'De beste ervaring'

Het bedrijf kiest er bewust voor om geen rekening te houden met de standaardbrowser die gebruikers hebben ingesteld. Wie dagelijks bijvoorbeeld Chrome of Firefox gebruikt, zal dus te zien krijgen dat hyperlinks hoe dan ook in Edge openen.

"We testen een verandering waarbij links waarop geklikt wordt vanuit Windows 10 Mail,meteen in Microsoft Edge worden geopend. Edge levert de beste beveiliging en de meest betrouwbare browserervaring op Windows 10 voor al je toestellen", luidt de verklaring in een blogbericht van Microsoft.

Bing

Het is niet de eerste keer dat de softwaregigant zijn eigen product op een gelijkaardige manier naar voren schuift, ongeacht de standaardinstelling van gebruikers. Wie bijvoorbeeld de zoekfunctie van Cortana soms gebruikt om informatie op het internet te vinden, zal misschien al hebben ontdekt dat de assistent altijd kiest voor de Bing-zoekmachine. Als reactie hebben verschillende ontwikkelaars toen Chrome-plug-ins ontwikkeld die Cortana-zoekopdrachten automatisch omleiden naar een zoekactie van Google.

Voorlopig test Microsoft de wijziging in de nieuwe 17623-preview-versie van Windows 10, maar rekening houdend met feedback, wordt de functie mogelijk toegevoegd aan de stabiele versie van Windows 10