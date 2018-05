Microsoft nu tien miljard meer waard dan Google

Op dinsdagavond was de totale waarde van Microsofts aandelen 749 miljard dollar, tegenover 739 miljard voor Alphabet, dat schrijft CNBC. Die Alphabet is het moederbedrijf van Google, maar ook van enkele andere kleinere zusterbedrijven, zoals Waymo en Google Fiber. Het is de eerste keer sinds de oprichting van Alphabet in 2015, dat Microsoft erin slaagt haasje-over te spelen.

Volgens CNBC is de waarde van Microsoft al geruime tijd aan het stijgen, onder meer door de uitbouw van Azure, Microsofts cloudplatform, en door de bredere adoptie van diens cloudapplicaties, zoals Office 365. Een en ander betekent dat Microsoft nu het derde grootste bedrijf op de beurs is, na Apple met een totale waarde van 918 miljard dollar, en Amazon met 788 miljard. De top vijf wordt nog afgerond met Facebook en het Chinese Tencent.