Microsoft opent twee datacenters in Duitsland

De datacenters zullen gebruikers van Microsofts 'Azure Cloud' toelaten om hun data in Duitsland te houden, waardoor ze onderhevig is aan de relatief strenge Duitse privacywetgeving.

In 2016 richtte het Amerikaanse softwarebedrijf al een datacenter op in Duitsland, maar die bleven in handen van Deutsche Telekom waardoor ze de privacywetgeving in Amerika konden omzeilen. Bij deze datacenters zal dat niet het geval zijn, ze maken deel uit van de globale Microsoft cloud en niet van de 'Microsoft Cloud Deutschland'(MCD). Dat zou het gebruik van de cloud gemakkelijker moeten maken, vooral voor internationale Duitse bedrijven.

Volgens WirtschaftsWoche en Handelsblatt is de vraag naar de diensten van die MCD ook nog relatief laag, voornamelijk door de hogere prijs en gebrek aan flexibiliteit in het overzetten van data.

Microsoft heeft zelf nog niet gereageerd op de specifieke investering maar liet wel aan Reuters weten dat ze zowel globale als Duitse cloud zullen blijven aanbieden. 'Wij geven onze klanten de keuze. Sommige gebruikers met heel erg gevoelige data, zoals bijvoorbeeld in de publieke sector, verkiezen onze Duitse cloud boven de globale,' aldus Microsoft.