Microsoft rolt eigen Slack-concurrent Teams uit

Teams is een chatclient voor bedrijven. Bedoeling is dat werknemers het platform gebruiken om beter te kunnen samenwerken en Microsoft lanceerde een eerste voorproefje ervan in november vorig jaar. Na een paar maanden proefdraaien kunnen ook anderen er nu gebruik van maken. De dienst is beschikbaar voor alle 85 miljoen gebruikers van Office 365, de cloudversie van Microsofts kantoorsuite, waarin onder meer Outlook en Word, maar ook Skype zit. Daarnaast kondigt het bedrijf ook integraties aan met zo'n 150 externe diensten, zoals Asana, Zendesk en Hootsuite.

Met de lancering gaat Microsoft de concurrentie aan met Slack, dat de voorbije jaren in heel wat bedrijven is opgedoken. Samenwerkingsplatformen zijn big business, niet in het minst omdat trends zoals thuiswerken zo'n online vergaderbak best handig maken. Slack zou vijf miljoen dagelijkse gebruikers hebben, en 1,5 miljoen betalende klanten. Onder meer Facebook (met Workplace) en Google (met Hangouts) proberen een deeltje van deze markt van flexibele werknemers in te nemen. En nu dus ook Microsoft. Het bedrijf komt wat later, maar heeft alvast het voordeel dat zijn overbekende kantoorsuite nu eenmaal aanwezig is in een erg groot deel van de werkplekken.