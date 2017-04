Microsoft sluit CodePlex tegen eind van dit jaar

Microsoft stopt met CodePlex. Het is nu niet meer mogelijk om nieuwe projecten op het platform te creëren en de stekker wordt er op 15 december helemaal uitgetrokken. De techgigant raadt ontwikkelaars aan om naar concurrent GitHub te trekken en werkt met dat platform samen om tools te maken die een overdracht makkelijker moeten maken.

CodePlex werd in 2006 opgestart als een bibliotheek waar ontwikkelaars hun openbroncode konden plaatsen en delen, en het vormde initieel een overzichtelijk alternatief voor SourceForge. Toen concurrente GitHub in 2008 op de markt kwam, bleek dat echter nog beter. Volgens Microsoft is de interesse in CodePlex al een tijdje aan het dalen. Microsoft zelf zet zijn eigen projecten sinds 2015 trouwens op de servers van GitHub, dat ondertussen het belangrijkste openbronplatform is geworden.