Microsoft spraakherkenning nu even nauwkeurig als de mens

Vorig jaar herkende het systeem 5,9 procent van de woorden in een conversatie niet en claimde Microsoft al dat de technologie gelijk presteerde aan menselijke kwaliteiten. Andere onderzoekers concludeerden daarna uit eigen onderzoek dat mensen nauwkeuriger gesprekken kunnen verwerken als ze er meer moeite voor doen. Bij de mens is de foutmarge dan 5,1 procent. Inmiddels heeft Microsoft ook dit niveau bereikt, meldt de techreus in een blog.

Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van Switchboard, een verzameling van telefoongesprekken die al jarenlang wordt gebruikt door wetenschappers die zich bezighouden met spraakherkenning. De gesprekken gaan over onderwerpen als sport en politiek.

Het werk is nog niet klaar. Microsoft ambieert het foutpercentage nog verder te verlagen door ook gesprekken in luidruchtige omgevingen beter weer te geven of mensen met een accent of minder gangbare talen beter te verstaan.