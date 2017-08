Microsoft stopt met originele Xbox One

Microsoft stopt met de verkoop van zijn Xbox One. Het bedrijf hoopt dat mensen kiezen voor de nieuwe Xbox One X, een krachtiger versie van hetzelfde toestel. De stopzetting komt er bijzonder snel, want die nieuwe versie ging pas vorige week in de voorverkoop. Het is volgens Microsoft de krachtigste spelcomputer ter wereld.

De Xbox One kwam in 2013 op de markt. De introductie oogstte niet het verhoopte succes: veel mensen kozen niet voor de Xbox One maar voor de PlayStation 4 van concurrent Sony. Van die PlayStation 4 is ondertussen trouwens ook al een opgekrikte versie uit: de PlayStation 4 Pro. Sony blijft wel beide modellen aanbieden.