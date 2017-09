Microsoft verkrijgt patent op zwevende vingerafdruk

De technologie heet Image-Sensing With A Waveguide Display. De lichtstralen van de vinger worden via het scherm opgevangen en bewerkt door sensoren die het beeld weer ter herkenning doorgeven aan het apparaat waarvoor de vingerafdruk nodig is. Om dat te laten werken is wel een glazen scherm nodig.

Het is nog onduidelijk of en wanneer Microsoft de techniek gaat integreren in de apparaten die het maakt. Wel is duidelijk dat het concern vol wil inzetten op biometrische herkenning. Eerder verwierf het al patenten op de techniek waarbij de vingerafdrukscanner is geïntegreerd in een beeldscherm.