Microsoft verlaagt prijzen voor Azure

Microsoft meldt de nieuwigheden in een blog. De prijs voor de standaard technische en factureringsondersteuningservice voor Azure cloud platform verlaagt met ongeveer twee derde, waardoor de kosten van bijvoorbeeld 300 dollar per maand omlaag zouden gaan naar een vaste 100 dollar per maand.

Tegelijk verkort het bedrijf ook de responsetijd die het kost om te reageren op kritieke ondersteuningsgesprekken. Die bedraagt voortaan één uur. Beide nieuwigheden zijn vergelijkbaar met wat concurrent AWS momenteel aanbiedt.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.