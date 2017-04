Microsoft vraagt geduld met Windows 10 Creators Update

In het kort vraagt Microsoft dat gebruikers die niet al te technisch onderlegd zijn om de update niet zelf te downloaden en installeren. Het bedrijf rolt de nieuwe versie zelf pas uit in stappen om problemen te voorkomen.

Zou zouden vooral oudere systemen problemen hebben met de update. Bij recente toestellen stelt het probleem zich minder. Een van de obstakels die spelen is dat bepaalde Bluetooth-zenders nadien niet vlot werken waardoor een pc geen verbinding kan maken met randapparatuur.

In een blogpost vraagt Microsoft expliciet om de Creators Update pas te downloaden als Windows 10 hem zelf aanbiedt. Al zegt het bedrijf er meteen bij dat de update wel beschikbaar blijft voor gebruikers met meer technische kennis, die bereid zijn om met een aantal technische mankementen om te gaan. Wie zich geroepen voelt kan de update hier downloaden. Anderen hebben best nog even geduld alvorens de nieuwe functies te proberen.