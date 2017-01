Microsoft waarschuwt bedrijven nu al voor einde Windows 7 in 2020

Volgens Markus Nitschke, verantwoordelijk voor Windows bij Microsoft Duitsland voldoet Windows 7 niet aan de vereisten van moderne technologie of aan de hoge securityvereisten van IT-afdelingen. Hij wijst er daarbij op dat bedrijven best werk maken van hun overstap naar Windows 10.

De oproep klinkt vreemd gezien Windows 7 nog tot 13 januari 2020 extended support krijgt. Microsoft verwijst daarbij naar Windows XP, dat in veel bedrijven pas op het laatste moment werd vervangen, wat vaak extra kosten en risico's met zich meebracht. Voor Windows 8 loopt de extended support nog tot 10 januari 2023.

Lange aanloop

Toch heeft de oproep zin als je weet dat het migratieproces in grote bedrijven vaak maanden kan duren. Dat ligt niet enkel aan het aantal toestellen. Zo moet een bedrijf onder meer zeker zijn dat haar bestaande (oudere) applicaties ook vlot op Windows 10 draaien. Vaak gaat een migratie ook gepaard met nieuwe pc's in het bedrijf en dat is ook iets wat maar om de zoveel jaren gebeurt.

Microsoft heeft in het verleden al aangegeven dat Windows 10 beter opgewassen is tegen cyberdreigingen en goedkoper is in het dagelijks beheer. Het bedrijf heeft er ook zelf belang bij dat zo veel mogelijk gebruikers op hetzelfde, liefst nieuwste, systeem zitten. Dat maakt het makkelijker om updates te ontwikkelen en op grote schaal uit te rollen. Veel bedrijven hebben bovendien het zogenaamde Software Assurance serviceprogramma van Microsoft waarin ook een upgrade naar Windows 10 zit.