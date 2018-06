De HoloLens 2 moet de opvolger worden van de eerste versie, die in 2016 op de markt kwam. Volgens techsite The Verge heeft het project de codenaam Sydney gekregen. De nieuwe HoloLens zou lichter en comfortabeler moeten worden, met een beter beeld.

De HoloLens is een augmented reality bril. Gebruikers dragen de bril en die projecteert vervolgens virtuele beelden in de echte wereld. Ze kunnen bijvoorbeeld iets ontwerpen, of een interieur uittesten, of games spelen.