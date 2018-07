Microsoft wil wetten op gezichtsherkenning

Overheden moeten omzichtig omspringen met gezichtsherkenning en op een bedachtzame manier wetten en controle-organen samenstellen. Dat schrijft Brad Smith, president en chief legal officer bij Microsoft, in een blog op de site van het bedrijf. Een en ander moet vermijden dat de technologie misbruikt wordt door bedrijven en overheidsinstellingen.

Gezichtsherkenning is er de laatste jaren met rasse schreden op vooruit gegaan, en da's handig om uw telefoon te ontsluiten. Het kan echter ook leiden tot ongewild toezicht, zo schrijft Smith. Volgens hem is de technologie nu op het punt dat ze op meerdere plaatsen, en in real time, gezichten kan identificeren, iets wat tot voor kort niet echt mogelijk was. Dat betekent bijvoorbeeld dat overheden mensen (letterlijk) in het oog kunnen houden, of dat winkels hun klanten zouden kunnen volgen om koopgedrag na te gaan.

"Gezichtsherkenning kan problemen veroorzaken die raken aan het hart van fundamentele mensenrechten zoals privacy en vrijheid van meningsuiting," schrijft Smith. En de technologiebedrijven die ze maken, moeten daar dus omzichtig mee omspringen. Hij gelooft echter niet dat ze zelf die regels moeten verzinnen. "Het is misschien gek dat een bedrijf de overheid vraagt zijn producten te reguleren," zo staat er, maar dat heeft in het verleden al geleid tot een betere relatie tussen bedrijven en consumenten. Hij geeft als voorbeeld onder meer de veiligheidsvoorschriften in auto's.

De oproep is opmerkelijk, maar komt ook niet helemaal uit de lucht gevallen. Gezichtsherkenning en AI liggen gevoelig, ook bij het grote publiek, en bedrijven als Amazon en Google krijgen veel kritiek te verwerken, zowel van buitenaf als van eigen werknemers, wanneer ze die technologieën aan politiediensten of het leger verkopen. Microsoft lijkt in deze conversatie nu alvast positie in te nemen.