Microsoft zegt definitief vaarwel aan Windows Vista

Met het stopzetten van de beveiligingsupdates zullen gebruikers naar een recentere versie van Windows moeten overschakelen om veilig te blijven. Microsoft zal ook stoppen met het voorzien van technische steun voor Vistagebruikers. Het is het einde van een era voor de opvolger van Windows XP. Hoewel Windows XP volgens Netmarketshare nog steeds gebruikt wordt door 7,44 procent van gebruikers, is dit verre van het geval bij Windows Vista. Die laatste wordt slechts door 0,72 procent van consumenten wereldwijd nog gebruikt.

Na de introductie in 2007 kreeg Vista veel kritiek te verduren. Het systeem werd initieel als onstabiel beschouwd en er was ook significant meer rekenkracht nodig om gebruik te kunnen maken van nieuwe functies zoals de grafisch belastende Aero-interface. Andere klachten gingen onder meer over de User Account Control (UAC) - een beveiligingsfunctie die velen irritant vonden vanwege de vele pop-ups - en een te strikte controle op vlak van digitale mediarechten bij onder andere blu-rayschijven. Vista werd snel de minst geliefde versie van Windows en het besturingssysteem is nooit in grote mate in gebruik genomen geweest. Velen zijn rechtstreeks overgeschakeld van Windows XP naar het succesvollere Windows 7.

Microsoft moedigt iedereen nu aan over te schakelen op Windows 10. Voor iedereen die nog Windows 7 gebruikt loopt de ondersteuning volledig af op 14 januari 2020.