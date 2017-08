Miljardendeal in de maak voor Toshiba's chipafdeling

Het gaat volgens Reuters naast Western Digital onder meer om het Amerikaanse investeringsfonds KKR & Co en het Japanse Innovation Network Corp of Japan en Development Bank of Japan. Western Digital zou daarbij geen extra stemrecht krijgen voor zijn aandeel. Wel vereist de deal dat er zo'n 700 miljard yen aan leningen worden verlengd.

In die constructie zouden Japanse bedrijven een belang van zestig procent behouden. Ook Toshiba zelf zou niet al zijn aandelen in de afdeling verkopen.

Toshiba zelf geeft geen commentaar op het verhaal van Reuters. Maar bronnen van die laatste zeggen dat er tegen het einde van de maand al een deal kan zijn.

Toshiba verkoopt zijn chipactiviteiten om slechte cijfers te compenseren. Het bedrijf sukkelde eerder al met een boekhoudschandaal en daarop volgde het faillissement van het Amerikaanse Westinghouse, dat eerder door Toshiba was overgenomen.

De verkoop loopt echter niet van een leien dakje. Toshiba maakte begin dit jaar zijn plannen bekend, maar het heeft ook een chipfabriek samen met Western Digital. Die was echter niet de favoriet bij eerdere deals die in de lucht hingen waarop WD zelfs een rechtszaak aanspande. Dat in het huidige voorstel Western Digital wordt betrokken en de overige partners vooral financiële investeerders zijn, geeft de overeenkomst alvast meer kans op slagen.