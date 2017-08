Minder dan helft Belgische gemeenten zet stap naar Be-Alert

Be-Alert, het langverwachte alarmeringssysteem waarmee burgers in noodsituaties automatisch gewaarschuwd worden via sms, mail en sociale media, is sinds 13 juli beschikbaar.

Twee derde van de lokale besturen in Vlaanderen hebben de stap naar het platform al gezet, in Wallonië heeft slechts één gemeente op de vijf toegang tot Be-Alert en in Brussel heeft enkel Anderlecht het systeem geadopteerd. Een aantal gemeenten doet niet mee omdat ze al een eigen alarmeringssysteem via sms hanteren (o.a. Ottignies Louvain-la-Neuve).

In de meeste gevallen is de overstap een kwestie van tijd. Het abonnement op Be-Alert kost 1.100 euro per jaar voor de gemeenten, een uitgave die veel Franstalige burgemeesters willen bekrachtigd zien door hun gemeenteraad.

Bijna 200.000 belgen zijn vandaag ingeschreven bij Be-Alert. Een cijfer dat het crisiscentrum verheugt. 'Na twee maanden kan je spreken van een goede start', aldus woordvoerder Benoît Ramacker.