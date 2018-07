Minder malware wanneer Rode Duivels spelen

Gemiddeld daalt het aantal infecties met 19,88 procent, stelt securitybedrijf EnigmaSoft vast. Het bedrijf analyseerde de impact van alle ploegen na de groepsfase en stelde onder meer vast dat Kroatië een daling van 28,93 procent had. In Duitsland zakte het percentage naar 17,55 procent en in België met 21,82 procent. De grootste daling werd vastgesteld in Uruguay dat 41,39 procent minder infecties telde op dagen dat het land speelde.

Het is niet zozeer dat cybercriminelen minder actief zijn op matchdagen, wel dat de collectieve aandacht voor de wedstrijden er voor zorgen dat mensen, tenminste voor een paar uur, minder achter hun pc zitten. "De daling is slechts tijdelijk," zegt Ryan Gerding, woordvoerder van EnigmaSoft, de dag nadien ligt de infectiegraad weer op normaal niveau." Het is dus niet zo dat het net veiliger is om pakweg aan internetbankieren te doen tijdens de volgende match van de Rode Duivels.

EnigmaSoft stelde wel één uitzondering vast in haar onderzoek. Zo was er in Rusland geen daling maar een stijging van 5,98 procent op dagen dat de Russische ploeg op het veld stond.