Minister Homans pompt 1 miljoen in ontwikkeling van 'Smart Flanders'

Het Smart Flanders-programma moet 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel (VGC) gezamenlijk ondersteunen in hun ontwikkeling tot smart cities. Het ondersteuningsprogramma loopt tot eind 2019. Onderzoekscentrum imec krijgt van Homans een subsidie van 1 miljoen euro. Het project gaat inzetten op het standaardiseren van smart city-data en het koppelen van die kwaliteitsvolle open data aan toepassingen die het internet of things ons biedt: denk aan slimme camera's, aan elkaar gekoppelde sensoren e.d. Voor die eigenlijke toepassingen kijkt Homans naar de private (app)ontwikkelaars.

Vlaanderen in het koppeloton positioneren

"Onze steden investeren vandaag al in heel wat initiatieven. Enkel door de krachten te bundelen, kunnen we Vlaanderen positioneren in het koppeloton van het smart city gebeuren", zegt Homans. Een goede maand geleden lanceerde Bruno Segers, voorzitter van Flanders Investment & Trade, nog een oproep om krachten en ideeën te bundelen en nam hij zelfs de naam 'Smart Flanders' al in de mond.

Het Smart Flanders-programma en imec zullen de 13 centrumsteden ondersteunen om hun smart city-data open te stellen volgens de nieuwste Europese standaarden en formaten. In een eerste fase zal imec alle centrumsteden en de VGC helpen om 'Open and Agile Smart Cities' (OASC-steden) te worden. Dit internationaal initiatief zorgt ervoor dat er met gestandaardiseerde data gewerkt wordt. In een tweede fase zullen steden gezamenlijke noden selecteren die ze met bepaalde datasets willen helpen oplossen. Dit zal leiden tot 1 à 2 pilootprojecten per jaar waarbij smart city-datasets geopend worden en waarbij stadsoverschrijdend samengewerkt en geleerd wordt.

In een derde fase zullen steden ook gebruik kunnen maken van het 'city of things-testbed' in Antwerpen. Met dit 'living lab' kunnen stadsbesturen en stedelijke actoren producten en diensten met een positief effect op de burger ontwikkelen, testen en optimaliseren. Prof Dr. Pieter Ballon, (imec-smit, VUB) en auteur van het boek 'smart cities, hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt' zal dit programma de komende jaren coördineren.

Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil verder werk maken van een 'smart city'. Over die plannen lees je alles in het Data News magazine van deze maand samen met een interview met Pieter Ballon.