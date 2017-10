Mislukt ICT-project bij Nederlandse overheid kost Capgemini 21 miljoen euro

Het Multi Regelingen Systeem moest een systeem worden voor de afwikkeling van de AOW (Algemene ouderdomswet, die het basispensioen in Nederland regelt) en de kinderbijslag. Capgemini werd in 2006 ingeschakeld om het project uit te werken, maar in 2014 werd het door de betrokken staatssecretaris stopgezet. Dit nadat het project al meermaals was vertraagd en uiteindelijk verkleind.

De SVB en Capgemini waren het echter niet eens over de voorwaarden om het contract voor het Multi-regelingensysteem te beëindigen. De zaak is daarom voorgelegd aan Nederlands Arbitrage Instituut (NAI), die nu heeft beslist dat Capgemini een vergoeding moet betalen. Aldus staatssecretaris Klijnsma in een brief aan de Nederlandse Tweede Kamer.

Capgemini is niet de enige die geld verliest door het project. Ook de SVB zelf verloor volgens de Nederlandse krant NRC zo'n 43,7 miljoen euro aan het project door interne kosten die zijn gemaakt om het systeem in te voeren.

