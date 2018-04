Mitel verkocht aan Rackspace-eigenaar

Searchlight Capital, dat onder meer ook Rackspace, Shift4 Payments en Uniti in handen heeft, neemt Mitel volledig over.

Het Canadese Mitel bestaat sinds 1972 en levert oplossingen voor unified communication. Het bedrijf werd onder meer opgericht door de Brit Terry Matthews die vandaag nog steeds voorzitter is. De bedoeling is dat huidig ceo Rich McBee bij het bedrijf blijft.

De raad van bestuur van Mitel gaat unaniem akkoord met de overname, maar de deal is nog niet helemaal rond. Zo heeft het (nu nog) beursgenoteerde Mitel de kans om gedurende 45 dagen, tot 7 juni, te 'shoppen' naar andere mogelijke overnemers. Nadien is het wachten op goedkeuring van de aandeelhouders en mededingingsautoriteiten. De bedoeling is om de deal in de tweede helft van het jaar af te ronden.