Mobile Vikings geeft nu meer mobiele data voor je geld

De telecomprovider Mobile Vikings krikt de inbegrepen datavolumes van haar abonnementen omhoog. Bij de provider uit Hasselt stel je zelf een pakket samen door een hoeveelheid aan belminuten te combineren met het gewenste datavolume. Op die manier stel je zelf de prijs van je maandelijkse gsm-verbruik samen

Als je acht euro of tien euro wil betalen aan data, krijg je nog steeds respectievelijk 1GB en 2GB in de plaats. De hogere pakketten leveren wel meer data voor je geld op. Klanten die 13 euro betalen krijgen nu 5GB in plaats van vier. Wie 20 euro betaalt krijgt in de plaats 10GB aan inbegrepen data, ten opzichte van de 8GB voordien.

'Opnieuw het voortouw'

Het is niet verwonderlijk dat Mobile Vikings zijn datavolumes omhoogduwt, want de laatste tijd speelde de provider niet meer een voortrekkersrol ten opzichte van zijn concurrenten. "Het afgelopen jaar heeft de markt een forse inhaalbeweging gemaakt, maar na vandaag trekt Mobile Vikings opnieuw het voortouw als een van de marktleiders", luidt het persbericht.

De nieuwe wijzing wordt automatisch doorgevoerd bij bestaande klanten. Voor gebruikers van herlaadkaarten verandert er niets. Ook voor je belminuten betaal je nog even veel. 50, 150, 300 en 600 belminuten kosten nog steeds respectievelijk 2, 5, 7 en 14 euro. Daarbij komt natuurlijk nog de selectie van datapakket.