Mobile Vikings stopt met Voip-dienst

Mobile Vikings, de virtuele operator uit Hasselt, stopt met zijn Voip-dienst Viking Talk. Omdat er te veel goede alternatieven zijn, vindt de provider dat hij geen meerwaarde meer kan bieden met de dienst. De ondersteuningspagina raadt dan ook aan om over te schakelen op Facebook Messenger, WhatsApp of Skype.

Gebruikers kunnen Viking Talk nog tot eind deze maand gebruiken via de app. Verdiende of gekochte Vikingpunten vervallen alvast niet, en kunnen worden gebruikt om een bundel op een simkaart te kopen. Voor nieuwe gebruikers is de app niet meer beschikbaar.