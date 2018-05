Mobile Vikings wisselt Base voor Orange

Jim Mobile en Mobile Vikings bieden formules aan voor mobiel telefoneren, sms-en, en surfen, maar hebben geen eigen gsm-masten. Tot nu toe huurde Medialaan voor die 365.000 klanten de infrastructuur van Base. Het Base-netwerk werd drie jaar geleden overgekocht door Telenet, dat sinds de overname van De Vijver Media een rechstreekse concurrent is voor Medialaan.

Telenet verkocht twee jaar geleden het belang van Base in Mobile Vikings aan Medialaan om groen licht te krijgen van de Europese concurrentiewaakhond. Nu is Medialaan een 'full MVNO' geworden, een volledig onafhankelijke telecomspeler die zelf kan kiezen waar hij zijn netwerkcapaciteit huurt. En daarvoor gaat het nu dus in zee met Orange.

Nieuwe SIM-kaart

Mobile Viking-gebruikers zullen daar weinig last van ondervinden. Door de overgang van 'light MVNO' naar 'full MVNO' hadden ze sowieso al een nieuwe SIM-kaart nodig. "Die worden deze zomer, vanaf juni, automatisch opgestuurd", vertelt een woordvoerder van Mobile Vikings. Diezelfde SIM-kaarten zullen in het voorjaar van 2019 via het netwerk van Orange werken. Momenteel beschikt dat netwerk over een betere 4G-dekking dan dat van BASE. Orange-klanten hebben ook dezelfde downloadsnelheid en een snellere uploadsnelheid dan gebruikers van het BASE-netwerk, zo blijkt uit het laatste onderzoek van Test-Aankoop.

In de toekomst ook vast internet?

Medialaan kijkt al verder dan enkel een mobiel aanbod. Er zijn nieuwe regels rond telecom in de maak die de concurrentie moeten aanscherpen. Zo zou het mogelijk worden voor Orange om vast internet als afzonderlijke dienst te verkopen. Ook Medialaan heeft daar oren naar. "We zullen kijken naar de mogelijkheid om in de toekomst vaste internetoplossingen aan te bieden", zegt Herbert Vanhove. Hij is CEO van Unleashed, dat naast Mobile Vikings en Jim Mobile ook de tv-streamingdienst Stievie overkoepelt.