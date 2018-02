Mobile World Congress 2018: wat kunnen we verwachten?

Van maandag tot en met donderdag zal Barcelona naar goede gewoonte een week lang de thuisbasis zijn voor tal van journalisten die schrijven over smartphones en mobiele snufjes. Bedrijven stellen er namelijk elk jaar hun wildste mobiele innovaties en concepten voor. Data News zal paraat staan op het Mobile World Congress om u op de hoogte te brengen van de laatste trends. Maar wat krijgen we te zien?

'De Samsung-show'

Samsung zal dit jaar op de grootste spotlights mogen rekenen met de lancering van de Galaxy S9. Enkele belangrijke concurrenten, zoals LG en HTC, schuiven namelijk geen volwaardige opvolger van hun vlaggenschip naar voren, en daarom zuigt de S9 dit jaar de meeste aandacht naar zich toe.

Je mag de S9 gerust beschouwen als Samsungs antwoord op de iPhone X. Vermoedelijk zal de Galaxy S9 vooral uitpakken met zijn camera set-up, want geruchten suggereren dat Samsung twee camera's met verschillende diafragma-openingen zal laten zien. Al is het nog in geen geval duidelijk hoe dat variabele diafragma precies zal worden ingezet.

Op het gebied van specificaties mogen we van de Galaxy S9 en de S9 Plus waarschijnlijk dezelfde 18:9-schermen verwachten als bij hun voorgangers. Verder verwachten we dat Samsung in ons land de eigen nieuwe Exynos 9810 SoC zal gebruiken, in plaats van die andere nieuwe krachtpatser, de Qualcomm Snapdragon 845, die vermoedelijk voor de VS bedoeld is.

Ook zou de vingerafdrukscanner dit keer gemakkelijker te bereiken zijn, omdat Samsung hem onder de camera's zou willen plaatsen. Opmerkelijk is dat er wordt gefluisterd dat de kostprijs voor Samsungs paradepaardjes om en bij de 1.000 euro zal liggen.

Gebogen Sony smartphone?

Sony zal op MWC de XZ2 en de XZ2 Compact voorstellen. In een filmpje dat het Japanse bedrijf op haar Twitter-pagina plaatste, lijkt Sony een gebogen scherm te willen teasen. Volgens geruchten mogen we in ieder geval een radicale design-wijziging van het bedrijf verwachten met een 18:9-beeldratio.

LG zal de opvolger van de G6 niet op MWC tonen. Het bedrijf wil haar mobiele strategie grondig wijzigen, en daarom zou het opnieuw naar de tekentafel zijn getrokken voor de G7. Toch komt de Koreaanse gigant ook niet met lege handen, want het bedrijf zou een variant van de V30 klaar hebben. LG zou vooral aanpassingen hebben gemaakt aan de camera van het toestel.

Altijd verbonden laptops

Het blijft muisstil op MWC wat Lenovo en Moto-smartphones betreft, maar het bedrijf zou wel verrassingen achter de hand hebben met Windows. De Chinese techgigant wil op MWC vermoedelijk nieuwe laptops presenteren. De toestellen zouden Qualcomm-chips aan boord hebben, en zouden altijd verbonden blijven met het internet.

Nokia trok vorig jaar een heleboel hype naar zich toe dankzij de 3310. Dit jaar hoopt het bedrijf de aandacht te trekken met zijn Android-telefoons. De fabrikant zal op MWC een handvol nieuwe toestellen voorstellen, en één daarvan zou de 'Nokia 1' zijn. Een budgettoestel met bescheiden specificatiesdat op Android Go moet werken, de lichtere variant van het Android-besturingssysteem.

Stille aanwezigen

HTC zal meer dan waarschijnlijk geen opvolger voor zijn U11-vlaggenschip lanceren op MWC. De Taiwanese producent zal naar verluidt wel updates geven over VR-ontwikkelingen. Daarnaast blijft het ook rond Huawei stil dit jaar, want het bedrijf zal de opvolger van de P10 op een ander moment voorstellen. Al zal het bedrijf zich vermoedelijk wel naar Barcelona begeven met enkele nieuwe tablets.

Naast de productaankondigingen van de grote kleppers, blijft MWC ook een evenement waar zowat alles gevierd wordt dat met mobile te maken heeft. Er valt dus nog veel meer nieuws te verwachten. Ook de iets kleinere bedrijven krijgen de kans om hun spannende nieuwigheden voor te stellen, en op keynotes geven deskundigen hun mening over allerlei nieuwe uitdagingen en visies.