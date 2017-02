Moederbedrijf Google regelt protest vanuit Silicon Valley tegen inreisverbod

Alphabet heeft contact met een advocatenkantoor in Washington en andere bedrijven willen meedelen in de kosten die het bedrijf daarbij maakt, meldt persbureau Bloomberg.

Maandag schreven we al dat techbedrijven zich mengen in de juridische strijd tegen Trump. Volgens de techreuzen is het verbod discriminerend. Daarnaast heeft het een negatief effect op het bedrijfsleven.

Ongeveer 120 techbedrijven vechten samen bij de rechter het besluit van de nieuwe president Donald Trump aan. Onder de deelnemers zijn bekende namen als Facebook, Apple, Microsoft, Snapchat, Twitter, Netflix, Spotify, GoPro, Dropbox, eBay, LinkedIn, Uber, Airbnb, Tesla, Intel, Pinterest en Wikipedia. Samen ondertekenden ze een zogenaamde 'amicus brief'. De techbedrijven geven hier in hun visie op de kwestie, ook al zijn ze geen partij in de rechtszaak.

Tesla en SpaceX doen nu wél mee

Daarbij zijn een aantal opvallende afwezigen. Amazon doet niet mee, maar wil zelf actievoeren tegen het verbod. IBM en Oracle houden zich volledig afzijdig van het protest.

Gisteren schreven we nog dat SpaceX en Tesla de brief neit ondertekenden, maar inmiddels is daar verandering in gekomen. In een verklaring laat een woordvoerder weten dat "zodra we de brief zagen, hebben we aangedrongen om ook toegevoegd te worden".

Topman Elon Musk is zelf onderdeel van een adviesgroep van Trump, bestaande uit topmensen uit het Amerikaanse zakenleven. Hier kreeg hij veel kritiek op, maar hij stelt dat je de problemen beter van binnenuit kunt aanpakken. Hij trok dit weekend naar Twitter om verder in te gaan op de discussie rond zijn deelname. Hij gaf aan zijn volgers onder meer te kennen dat hij het inreisverbod op de agenda gekregen had bij een vergadering, en het dus bespreekbaar gemaakt had. Ook heeft de adviesraad het door zijn deelname over klimaatverandering gehad.