Moeizame zoektocht naar nieuwe CEO voor Uber

Een ding weten we al zeker. Als er een nieuwe CEO komt, dan zal het een man zijn. Even werd gedacht dat de symbolische waarde van een vrouwelijk baas minstens de reputatie zou kunnen opschonen van een bedrijf dat de seksismeschandalen aan elkaar rijgt, maar zo ver komt het dus niet. De enige geïnteresseerde kandidate, Meg Whitman van HP, heeft bedankt voor het postje.

Het nieuwe plan is om meer vrouwen aan te stellen als onafhankelijke bestuursleden, maar ook daar heeft het bedrijf een probleem om kandidaten te vinden. Weinig topmensen zijn geneigd om hun nek uit te steken voor het bedrijf, en ondertussen lijkt het erop dat de huidige acht bestuursleden niet lang genoeg kunnen samenwerken om kandidaten te ontmoeten en erover te stemmen. Zo zou de onprofessionele manier waarop Whitman's kandidatuur werd behandeld een belangrijke rol hebben gespeeld in haar weigering.

Ondertussen bij Kalanick

Ook meegespeeld: enkele bestuursleden en Kalanick-getrouwen zouden hun eigen agenda hebben. Verschillende media melden dat voormalig CEO Kalanick aan de touwtjes trekt om later, naar eigen zeggen, 'een Steve Jobsje te kunnen doen'. Dat is een referentie naar de Apple-baas, die ontslagen werd om enkele jaren terug later triomfantelijk terug te komen.

De kans dat hij in de voetsporen van de legendarische tech-man treedt, is echter klein. Zeker omdat Kalanick zijn ontslag niet echt met gratie ondergaat. Volgens bronnen bij het ondertussen bijzonder lekke bedrijf is hij niet bij Uber weg te slaan. Het zou zo erg zijn geworden dat de bestuursraad een beleidsregel heeft ingesteld die de toegang van directeuren tot geheime informatie limiteert, in een poging Kalanick van die informatie weg te houden. "We hebben vangrails moeten opzetten voor hem, hoewel als hij er altijd door breekt," vertelt een anonieme getuige aan Recode.

En dan is er nog de rechtszaak tussen Uber en Waymo, een dochteronderneming van Alphabet. In die zaak, die draait om diefstal van intellectuele eigendom rond zelfrijdende wagens, kan er nog vanalles uit de kast vallen. Zo is er onzekerheid over hoe groot de invloed van Kalanick in deze problemen is. Het einde van Ubers problemen lijkt alvast niet meteen in zicht.