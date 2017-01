'Mogelijk rol Nederlands bedrijf bij hacks Democratische Partij'

Webzilla is onderdeel van het bedrijf XBT Holding, dat wereldwijd diensten aanbiedt. De 36-jarige Rus Aleksej Gubarev is directeur van XBT Holding. De eigenaren van het bedrijf zijn onbekend.

Volgens de Volkskrant wordt in het rapport dat van dinsdag op woensdag uitlekte op de laatste pagina de 'faciliterende' rol van Gubarev en Webzilla beschreven. De Rus zou door de Russische geheime dienst FSB zijn gerekruteerd. Webzilla zou hebben geholpen bij het verspreiden van virussen en het stelen van data en andere activiteiten gericht tegen de Democraten.

Eigen datacentrum

Webzilla, dat in 2015 een omzet had van ongeveer 9,5 miljoen euro en een winst behaalde van ruim 4 ton, biedt dataservers aan en beheert ook data van grote bedrijven. Het bedrijf is bezig met de bouw van een eigen datacentrum in Amsterdam-Zuidoost.

Experts hebben overigens grote twijfels bij de vermeende rol van XBT en Webzilla bij de Russische hackoperaties, meldt de krant. De handelswijze komt niet overeen met wat aan Rusland gelieerde hackers eerder hebben laten zien. Die zouden juist via kleine, vage bedrijfjes serverruimte huren en de servers betalen met bitcoins. Hun IP-adres wordt afgeschermd om anoniem te blijven. Een miljoenenbedrijf inzetten zou veel te risicovol ogen, aangezien de kans dat de betrokkenheid uitlekt groot is.

De Volkskrant kreeg in december al kennis van het rapport dat in de nacht van dinsdag op woensdag uitlekte via een journalist van The Wall Street Journal. Die kwam naar Nederland met een kopie van het rapport om te onderzoeken of de link met het Nederlandse bedrijf klopte. Daarbij riep de journalist de hulp van de Volkskrant in. Omdat het nog niet wat gelukt de beweringen in het rapport hard te maken, bracht de krant informatie eruit niet eerder naar buiten.