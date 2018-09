Motorola lanceert midrange smartphone met Android One

De Motorola One is een 5,9 inch smartphone met een 16:9 beeldverhouding uitgerust met een Snapdragon 625 (2 GHz) processor, 4 gigabyte RAM en 64 gigabyte opslag.

Het toestel wordt geleverd met Android One, dat wil zeggen dat het om een pure versie van Android gaat, zonder 'schil' van de fabrikant, en dat de telefoon twee jaar systeemupdates en in totaal drie jaar security-updates krijgt. Bij de start draait de telefoon op Android 8.1 Oreo, maar Motorola belooft dat de One binnenkort al een update naar Android 9 Pie zal krijgen.

Het toestel beschikt over een 3.000 mAh batterij. Het toestel kan volgens Motorola in slechts twintig minuten opladen weer zes uur worden gebruikt. Dat kan dankzij TurboPower, wat Motorola's eigen benaming is voor QuickCharge.

Achteraan heeft het toestel een 13 megapixel camera die bijvoorbeeld toelaat om te spelen met de scherpte van de achtergrond, zoals een bokeh-effect. Vooraan zit er een 8 megapixel camera.

Het toestel is vanaf oktober in Europa beschikbaar voor 299 euro.