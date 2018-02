Motorola stelt een Zwitsers zakmes voor je gezondheid voor

De Motorola Health Mod is geen klassieke mod die je achteraan op je Lenovo-smartphone kan plaatsen, maar een die je via bluetooth met je telefoon verbindt. In twee minuten kan hij vanaf je vinger accurate gegevens tonen over je gezondheid. Het apparaat meet je hartslag, bloeddruk, ademhaling en temperatuur vanaf je wijsvinger. Al dien je de Health Mod voor de temperatuurmeting wel even een seconde voor je voorhoofd te houden.

Alle informatie komt terecht in de gezondheids-app van Lenovo, en de bedoeling is dat je daar een breder overzicht te zien krijgt van je data, verspreid over een langere periode. Op onze vraag of de mod ook data zal kunnen delen met third-party gezondheids-toepassingen (denk aan MyFitnessPal bijvoorbeeld), antwoordde Lenovo bevestigend, al is het nog onduidelijk of die integratie ook meteen vanaf de lancering mogelijk is.

Verder wil Lenovo naar eigen zeggen ook de toepassingen van de Health Mod uitbreiden, want op termijn wil het Chinese bedrijf haar apparaatje ook gebruiken om de bloedsuikerspiegel van gebruikers te meten. Zonder een prik in de vinger weliswaar.

Het toestel wordt momenteel nog verder gefinaliseerd, en een officiële prijs volgt nog. Lenovo kon ons wel vertellen dat het toestel om en bij de 300 euro zal kosten. De Health Mod zal enkel met een Moto Z-telefoon werken.