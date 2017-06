MSD België getroffen door Petya-aanval

MSD heeft in België een verpakkingseenheid in Heist-op-den-Berg waar ongeveer 750 mensen werken. In het administratieve en commerciële kantoor in Brussel werken 250 mensen. Ook in Nederland heeft de medicijnenproducent te kampen met problemen door een cyberaanval. In de vestigingen in Oss en Haarlem ligt de productie deels stil.

Eerste slachtoffer in de VS

In de Verenigde Staten zou Merck, het moederbedrijf van MSD, daarnaast het eerste Amerikaanse slachtoffer zijn van de aanval. Vandaag worden verscheidene bedrijven wereldwijd getroffen door een nieuwe cyberaanval met ransomware.