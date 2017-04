Muizen vangen met IoT

In de ict-wereld verwijst digital mousetrapping naar een agressieve vorm van online marketing, met als bedoeling de surfer te doen klikken. Typische technieken zijn het gebruik van een aanhoudende stroom pop-ups of het uitschakelen van de terugkeerknop, tot de gebruiker moegetergd toehapt. Het is een fenomeen dat u misschien kent van die ene keer dat u per ongeluk - u weet nog altijd niet hoe het kon gebeuren - in het red light district van het internet terechtkwam.

Even goed is de digitale muizenval een toestel dat doet wat de naam laat vermoeden: muizen vangen. Bij uitbreiding bestaan er ook digitale rattenvallen, digitale insectenvallen enzovoort. De toestellen doken een jaar of tien geleden voor het eerst op in de sector van de ongediertebestrijding. Goedkope sensoren, batterijen en netwerken zorgen ervoor dat de digitale bestrijding van ongewenste beestjes - of beter: de digitale monitoring ervan via het Internet of Things - aan snelheid wint.

GERICHTE OPVOLGING

"Onze sector evolueert ingrijpend", zegt Gert Vandecruys, operations manager bij Anticimex, een Zweedse dienstverlener rond ongediertebestrijding en -preventie met zeven vestigingen in België. Pakweg vijfentwintig jaar geleden ging bestrijding vooral met het gebruik van gif gepaard. Vandaag ligt de nadruk meer op monitoring en preventie. De beschikbaarheid van nieuwe technologie speelt daarbij een belangrijke rol. "We plaatsen bewegings- en warmtesensoren op locaties die voor de mens moeilijk bereikbaar zijn. Dat laat toe na te gaan of er dieren passeren in buizen, kabelgoten, onder vloeren of in valse plafonds." Daarnaast gebruikt Anticimex ook elektronische vallen. "De eerste generatie introduceerden we dertien jaar geleden al", zegt Gert Vandecruys. "De val bevat een sensor die gekoppeld is met een netwerk. Bevindt er zich een dier in de val, dan stuurt de sensor een signaal uit." Via een softwareplatform vertrekt dan een bericht naar de klant of naar een technicus van de dienstverlener. Met name in de voedingssector blijkt de toepassing populair, onder meer omdat bedrijven er vaak expliciet naar niet-toxische bestrijdingsmethodes vragen. Die aanpak vereist een nauwgezette opvolging van de vallen.

De dalende prijzen van de sensoren en de beschikbaarheid van narrowband maken van digitale ongediertebestrijding intussen een gangbare IoT-oplossing. Zodra dat systeem een bepaalde norm overschrijdt, stuurt het een alarm uit. Het laat de bedrijven uit de sector toe zich op te stellen als leveranciers van ongediertebestrijding as a service. Een technicus hoeft maar bij een klant langs te gaan wanneer er effectief een vangst is gesignaleerd.

REALTIMEDATA

Het Britse Rentokil Pest Control - een divisie van Rentokil Initial met vijftien vestigingen in ons land - biedt klanten een overzicht aan via het online platform MyRentokil. "Klanten zien er waar er op hun sites ongedierteactiviteit is", zegt Dio Naaktgeboren, operationeel directeur Benelux bij Rentokil. Ook zijn bedrijf heeft al langer digitale vallen in gebruik. Ze zijn via wifi met het bedrijfsnetwerk van de klant geconnecteerd. Ook verbinding met simkaarten is mogelijk. "De sector verwacht veel van de beschikbaarheid van narrowband", vertelt Dio Naaktgeboren. "Het bereik is veel beter, ook in gebouwen, in kelders, koelruimtes enzovoort." Daarnaast onderzoekt Rentokil Pest Control hoe het de verzamelde data kan analyseren en omzetten in bruikbare informatie. "Als we in een bepaalde regio een specifieke verhoogde activiteit waarnemen - bijvoorbeeld van ratten of muizen - dan biedt dat de mogelijkheid om klanten in de buurt te waarschuwen, extra in te zetten op preventie of actief nieuwe klanten te werven."