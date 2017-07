Musk ijvert voor proactieve regulering van AI

Elon Musk is doodsbang van AI. Hij staat daar niet alleen mee, natuurlijk, maar het is wel opvallend dat de man, die bedrijven uitbouwt om Marskolonies te starten en zelfrijdende wagens op de markt te brengen, zo open is over zijn vrees dat AI de mensheid kan overnemen. Een en ander bleek nog eens tijdens een bijeenkomst van gouverneurs van Amerikaanse Staten, waar de baas van Tesla een presentatie gaf. Daarin smeekte hij de verzamelde politici om artificiële intelligentie te reguleren voor het te laat is.

Veel van de makers van AI zijn zich, gelukkig maar, terdege bewust van de gevaren en de ethiek die bij deze discipline komt kijken. Ze zijn ermee bezig, zo horen we. Maar voor Musk is zelfregulering in dezen lang niet genoeg. Hij vraagt de overheid om proactief wetten te maken om ai binnen te perken te houden, voor het te laat is. "Tot mensen een robot zien die op straat mensen neerknalt, weten ze niet hoe ze daarop moeten reageren, want het is allemaal heel etherisch," vertelde hij aan de verzamelde gouverneurs. "AI is een zeldzaam geval waarvan ik denk dat we proactief moeten zijn in de wetgeving, in plaats van reactief. Want ik denk dat het tegen de tijd dat we reageren, al te laat zal zijn." Hij legde uit dat wetgeving er meestal komt nadat een aantal slechte dingen gebeuren (zoals auto-ongelukken bij de eerste wagens, bijvoorbeeld). Dan komt er een publieke weerstand en enkele jaren later is er een regulerend orgaan dat moet toezien op de industrie. "Dat duurt eeuwen," zegt Musk. "In het verleden was dat al vervelend, maar het lange proces hield geen fundamenteel risico in voor het voortbestaan van onze samenleving. AI vormt een fundamenteel risico voor het voortbestaan van onze samenleving."

Musk doet al sinds 2014 zijn best om de mensheid te waarschuwen voor artificiële intelligentie, specifiek het soort dat slimmer is dan mensen. Omdat er toen niemand reageerde, is hij dan maar begonnen met AI te ontwikkelen die goed zou zijn voor de mensheid. Tesla's zelfrijdende wagens horen daarbij, maar ook technologie die ons brein aan computers linkt, zodat mensen kunnen 'bijbenen'. Die hele Marskolonie is trouwens, deels, een back-up plan voor het geval dat artificiële intelligentie Terminator-gewijs de aarde om zeep helpt.

