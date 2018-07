Musk scheldt er op los na kritiek redder Thailand

Musk was tijdens de reddingsoperatie even in Thailand en had het land een mini-duikboot aangeboden voor de redding van voetballers uit een grot in Thailand. Maar het toestel bleek niet bruikbaar voor de grotten.

Een van de duikers, Vernon Unsworth, omschreef de actie van Musk als een pr-stunt en liet daarbij verstaan dat hij de duikboot kon steken 'op een plaats waar het pijn doet'.

De plaats waar het pijn doet lijkt bij Musk vooral het ego, want de excentrieke zakenman achter PayPal, Tesla en Space X nam de discussie naar een nieuw dieptepunt toen hij Unsworth uitschold voor pedofiel. Hij suggereerde dat het verdacht was dat een Brit in Thailand woont en zei er om te willen wedden dat het waar was.

Musk heeft zijn tweets inmiddels verwijderd, maar de duiker overweegt aangifte, zegt hij tegen Britse media.

Musk had een mini-duikboot naar Thailand laten overvliegen om te helpen bij het redden van de opgesloten jongens. Volgens duiker Vernon Unsworth was de capsule volkomen onbruikbaar. ''Hij had totaal niet door hoe de grot eruit zag. De duikboot was bijna 1,70 meter lang en kon niet buigen. Hij had de bocht niet om kunnen gaan en had niet langs obstakels kunnen gaan. Het had geen vijftig meter ver kunnen komen in de grot'', aldus Unsworth. Thailand had eerder al laten weten dat het niets had aan de duikboot.