Musk stelt de ambities voor zijn tunneltransportsysteem bij

The Boring Company werd in december 2016 door Elon Musk opgericht om het probleem van een overvol wegennetwerk op te lossen. Volgens hem ligt het probleem bij het feit dat ons wegennetwerk tweedimensionaal is. De oplossing is dus om daar een dimensie aan toe te voegen: ofwel in de lucht, met vliegende auto's, ofwel onder de grond met een netwerk van tunnels.

Alhoewel Musk de toekomst vaak nogal groots ziet, koos hij met The Boring Company niet voor het idee om vliegende auto's op de markt te brengen. Een groot, meerlagig netwerk van tunnels moest de oplossing bieden. Om die droom te realiseren wilde The Boring Company de kost om een tunnel te graven naar beneden brengen en er dan 'electric skates' in te laten rijden, een soort van elektrisch aangedreven platform dat auto's kan vervoeren tegen snelheden van 200 km/u.

Veertien maanden na de oprichting laat Musk op Twitter weten dat de focus van The Boring Company zal veranderen. Wat eerst een oplossing moest zijn voor een overvol wegennetwerk, moet nu voetgangers en fietsers gemakkelijker van A naar B helpen. 'Het is enkel maar eerlijk om eerst te zorgen dat iemand die zich geen auto kan veroorloven voorrang krijgt op goed vervoer. Pas wanneer het openbaar vervoer in orde is, kunnen we terug focussen op auto's,' aldus Musk op Twitter.

Het nieuwe plan voor The Boring Company houdt dus in dat er doorheen steden duizenden kleine stations komen, ongeveer ter grootte van een parkeerplaats. Daar kunnen voetgangers en fietsers in een soort elektrisch voertuig instappen, waarna het met een lift onder de grond verdwijnt en tegen enorm hoge snelheden mensen naar hun bestemming vervoert door een gigantisch tunnelnetwerk. Eigenlijk een soort van metrosysteem, maar dan met veel meer stations.

Wanneer en zelfs of het tunnelnetwerk er ooit zal komen, dat is nog niet duidelijk. The Boring Company is wel al beginnen graven in LA en kreeg ook een vergunning voor een testtunnel in Washington DC.