Musk zegt sorry na pedo-opmerking

De Brit Vernon Unsworth had de toorn van de Tesla-baas over zich afroepen door kritiek te uiten op het aanbod van Musk een miniduikboot beschikbaar te stellen bij de reddingsoperatie in Thailand, waar voetballers vastzaten in een grot.

Musk zei later op Twitter zijn uitbarsting te betreuren. Hij schreef dat hij uit woede reageerde omdat Unsworth ''meerdere onwaarheden in de mond had genomen en had voorgesteld dat ik een seksuele handeling zou uitvoeren met de miniduikboot''. De zakenman voegde toe dat ''zijn acties tegen mij geen rechtvaardiging kunnen zijn voor mijn acties tegen hem''.

De zakenman bood naast Unsworth ook zijn eigen bedrijven excuses aan. ''Ik ben als enige verantwoordelijk voor deze fout'', concludeerde hij. Musk had veel kritiek gekregen na zijn uitbarsting over de vrijwilliger. Dat had ook negatieve gevolgen voor de koers van Tesla.