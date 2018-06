n-Auth wint start-up battle Fujitsu

Tijdens de Labs Battle konden zes start-ups van het Hive Brussels netwerk hun bedrijf voorstellen aan een publiek van een driehonderdtal van Fujitsu's belangrijkste klanten en partners. In typische 'pitch battle' stijl kregen ze vijf minuten de tijd om publiek en jury te overtuigen van hun verhaal. Elk van de bedrijven in kwestie (Juru, n-Auth, Blockchain Studios, Hey, Binderz en d.work) werkt aan oplossingen op basis van nieuwe technologieën zoals IoT, AI, RPA en blockchain.

n-Auth kreeg daarbij de meeste stemmen. De start-up doet aan persoonsauthenticatie, met een platform dat bijvoorbeeld geïntegreerd kan worden met grote platformen als AWS, Salesforce of Office 365. "We zien dat er steeds meer interesse is in beveiliging van gevoelige data, zoals persoonsgegevens. Maar wij zorgen er ook voor dat dit op een gebruiksvriendelijke manier kan zodat de gebruikservaring positief is. Dat is net wat wij met n-Auth doen: sterke technologie combineren met gebruiksgemak om zo tot sluitende authenticatie te komen," zegt Jens Hermans, CEO van n-Auth in een mededeling.

Het bedrijf wordt nu uitgenodigd op het Fujitsu Forum in München, om deel te nemen aan de internationale Startup Awards-wedstrijd. Deze Labs Battle had alvast plaats tijdens de Belgische tussenstop in de Fujitsu World Tour, een reeks gebruikersconferenties waarbij de Japanse techspeler klanten en partners wil warm maken voor co-creatie.