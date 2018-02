Na de hondenbots: de microbots

Na de vrij enge video die Boston Dynamics eerder deze week publiceerde over zijn robothond, komt Purdue University, uit het Amerikaanse Indiana, met een eigen filmpje, deze keer over microrobots ofte 'MicroTUMS'. De toestelletjes zijn 400 bij 800 microns groot, ongeveer de grootte van een zandkorrel, en ze verplaatsen zich door te tuimelen.

De toestellen zouden zich over verschillende terreinen kunnen verplaatsen en onderzoekers hopen de microbots in de toekomst onder meer te injecteren of op te nemen in het menselijk lichaam, om medicijnen op specifieke plekken te lossen.