Na Disney dumpt ook YouTube PewDiePie door antisemitische 'grappen'

PewDiePie kwam in opspraak door negen filmpjes met antisemitische opmerkingen en nazisymbolen. Zo betaalde hij twee mensen in India om een bord omhoog te houden met daarop de tekst 'Dood aan alle joden'. In een ander filmpje zei een man verkleed als Jezus: ''Hitler heeft niets verkeerd gedaan.'' Google, het moederbedrijf van YouTube, verwijderde meteen alle advertenties van het kanaal.

De 27-jarige PewDiePie is de populairste YouTuber ter wereld. Hij heeft 53 miljoen volgers en zijn video's zijn in totaal bijna 14,7 miljard keer bekeken. Als populairste YouTuber verdient hij ook het meest op het videoplatform: naar schatting 13 miljoen euro per jaar.

Gisteren werd al bekend dat Maker Studios, een onderdeel van Disney, een eind maakt aan de samenwerking met de Zweedse YouTuber. "Ook al werd Felix bekend door het maken van provocatief videomateriaal, gaat hij nu een brug te ver en de video is ongepast," zei een woordvoerder van Maker Studio's in een statement.

Verantwoordelijkheid

Zoals filmmaker en YouTuber Casey Neistat in een reactie terecht zegt is PewDiePie zo groot, dat zijn video's YouTube vertegenwoordigen. Als de grootste YouTuber ter wereld dit soort uitspraken doet, staat slecht voor het hele platform.

Wat de situatie extra ongelukkig maakt, is dat het duidelijk is dat PewDiePie geen slechte bedoelingen heeft. Zijn grappen zijn vaak provocatief en hard en als je delen van zijn video's uit de context haalt klinkt wat hij zegt daarom slechter dan wanneer je hem al langer volgt en zijn video's volledig bekijkt.

Maar, zoals Neistat ook zegt, komt er met veel macht ook veel verantwoordelijkheid. PewDiePie heeft 53 miljoen abonnees en daardoor grote invloed bij zijn - vaak jonge - volgers. Zijn antisemitische 'grappen' waren wellicht niet gemeend en enkel bedoeld om te provoceren. Maar toch moet je - ook als YouTuber - nadenken over de gevolgen van je uitspraken. In dit geval betekent het dat YouTube en Disney - voorlopig - zo min mogelijk met hem te maken willen hebben.