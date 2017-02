Na Instagram gaat ook Whatsapp meer op Snapchat lijken

Daarmee heeft Whatsapp-eigenaar Facebook functies bij alle drie zijn sociale bedrijven overgenomen van Snapchat. Eerder kreeg Instagram namelijk al de toevoeging 'Instagram Stories', een letterlijke kopie- want dezelfde functie heet bij Snapchat ook Stories - en in januari werd bekend dat ook Facebook in Ierland begonnen was met een test van 'Stories'.

Bij Whatsapp wordt er iets minder direct gestolen: de functie heet bij de chatdienst 'Status'. Gebruikers kunnen foto's, filmpjes, tekst, gifs en emoticon delen die na 24 uur weer verdwijnen. De functie wordt gedurende deze week uitgerold.

Het idee van foto's en video's die na 24 uur verdwijnen werd ooit bedacht door Snapchat-CEO Evan Spiegel. Hij wordt sinds het jatwerk van Mark Zuckerberg daarom steeds vaker gekscherend de 'head of product' van Facebook genoemd.

Het enige grote verschil dat nu te zien is met de andere apps, is dat Whatsapp gebruik maakt van end-to-end encryptie. Hierdoor is alles wat je naar de ander stuurt goed beveiligd van pottenkijkers.