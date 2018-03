NASA moderniseert datatransfer tussen ruimteschip en Aarde

NASA test een technologie die het uitsturen van data vanuit de ruimte op alle vlakken zou verbeteren. Een nieuwe antenne kan in enkele minuten tijd een sterke verbinding voorzien tussen een ruimteschip en de Aarde.

Huidige beperkingen

Vandaag verloopt de communicatie met ruimteschepen volledig vanaf een verbinding die volledig vanaf de Aarde zelf tot stand wordt gebracht. Op die manier is het uitsturen van gegevens vanaf een ruimteschip aan serieuze beperkingen onderworpen. Een tuig moet altijd binnen het maximale bereik van een zendstation blijven, of het kan de data manueel overbrengen van zodra het geland is.

De nieuwe antennes, ATLAS Links genaamd, zijn een product van het ruimtecommunicatiebedrijf ATLAS Space Operations. Volgens NASA zijn de antennes een erg lichte oplossing die op enkele minuten tijd kan worden ingezet vanaf de ruimte.

Veelzijdigheid

In totaal kunnen vier antennes van elk zo'n 4,5 kilogram een stabiele verbinding vanaf de ruimte creëren. Vereisten zijn een internetverbinding en stroomvoorziening, maar NASA beweert dat de verbinding zo krachtig is dat ze toelaat om meerdere ruimteschepen tegelijk te verbinden. Ook kan het ruimtebedrijf ze inzetten als een back-up-systeem in het geval dat andere communicatie faalt.

Voorlopig worden de ATLAS Links nog in een laboratorium aan tests onderworpen, maar op termijn heeft NASA zogenaamde 'schaduwmissies' gepland met de satellieten. De antennes zullen dan worden ingezet in combinatie met het huidige Near Earth Network. Als meerdere tests vlotjes verlopen kan de nieuwe oplossing voor een groter bereik en meer flexibiliteit zorgen bij ruimtemissies.