NASA test nucleaire reactor voor Mars

Wie een nederzetting op de planeet Mars wil bouwen, heeft een manier nodig om stroom te genereren in de ruimte. Volgens ruimteorganisatie NASA is het kunnen genereren van elektriciteit niet alleen belangrijk voor de nederzetting zelf, maar ook noodzakelijk om astronauten weer naar de Aarde te kunnen brengen.

De grote hoeveelheid brandstof die nodig is om heen en terug naar Mars te vliegen, weegt namelijk te veel om met een raket te vervoeren. Astronauten zullen dus een energiebron nodig hebben op Mars waarmee ze zelf vloeibare zuurstof en drijfgassen kunnen produceren voor de trip naar huis.

Atoomsplitsing in de ruimte

De Kilopower-reactor waarmee het bedrijf nu tests uitvoert in New Mexico, is een kleine generator die één tot tien kilowatt aan stroom oplevert. De ruimte-organisatie heeft berekend dat ze 40 kilowatt zal nodig hebben, of minstens vier Kilopower-reactoren, als ze op een efficiënte manier een Mars-basis van stroom wil voorzien.

De Kilopower-reactor blinkt volgens NASA uit in simpliciteit. In de reactorkern circuleert verrijkt uranium. Door middel van atoomsplitsing kan de reactor warmte genereren die vervolgens aan de hand van heat pipe-technologie naar de stirlingmotor wordt geleid. Een stirlingmotor is een bijzonder geval van een heteluchtmotor, en zet de warmte dus om in elektriciteit.

Zandstormen

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie kiest bewust voor nucleaire energie, omdat die naar eigen zeggen betrouwbaar en licht van gewicht is. Alternatieve energiegenerators kosten ofwel te veel aan brandstof om ze te transporteren naar Mars, of ze zouden niet betrouwbaar genoeg zijn afhankelijk van de seizoenen op de planeet.

Mars kan bijvoorbeeld niet altijd rekenen op de consistente hoeveelheid aan zonlicht die nodig zou zijn om zonnepanelen goed te laten werken. Op de Rode Planeet vinden er namelijk ernstige zandstormen plaats die gedurende enkele maanden aan een stuk over de planeet kunnen razen.

NASA hoopt dat haar Kilopower-reactoren ooit als een betrouwbare en veelzijdige energieoplossing zullen dienen op Mars. De organisatie beseft tegelijk dat 'energievoorziening' slechts één van de vele uitdagingen is, waar ze voor zal staan als ze ooit een permanente basis op de planeet wil inrichten.