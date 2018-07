Nationale Bank gaat banken hacken

De NBB wordt na De Nederlandsche Bank (DNB) de tweede nationale bank in de EU die specialisten inschakelt om kwetsbare plekken in de infrastructuur van banken op te sporen. De aanvallen richten zich in eerste instantie op cruciale systemen voor betalingsverkeer en voor effectentransacties.

Bij DNB loopt sinds vorig jaar al een project met testhacken door gerenommeerde cyberveiligheidsbedrijven. Ze breken in het grootste geheim in bij banken, beursexploitanten en clearinghuizen. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft toestemming gegeven voor de nep-cyberaanvallen.