'Natuurrampen, het WK voetbal en cryptomunten zorgden voor het meeste internetbedrog'

Het beveiligingsbedrijf Kaspersky deelt haar cijfers van het afgelopen jaar met betrekking tot spam- en phishing-mails. Opvallend is dat de meeste berichten uit de VS afkomstig zijn (13 procent), en dat er wereldwijd 1.68 procent minder spammails zijn verstuurd vergeleken met het jaar voordien. Verder kreeg negen procent van de Kaspersky-gebruikers vorig jaar te maken met phishing-praktijken.

Een veelvoorkomend onderwerp in bedrieglijke e-mails is natuurrampen. "De orkanen harvey en Irma in de VS en de aardbeving in Mexico vorig jaar, zijn een waar cadeau geweest voor fraudeurs", zo luidt het rapport van Kaspersky. Veel van die berichten zijn afkomstig uit Nigeria. Vaak proberen criminelen hun ontvangers aan te zetten om geldoverschrijvingen te maken naar zogezegde familieleden die zich bevinden in een rampgebied.

'Proficiat, u heeft gewonnen'

Een ander populair topic voor bedrog zijn sportevenementen, met het WK voetbal op kop. Kaspersky neemt al sinds 2016 internetfraude waar met betrekking tot de wereldbeker, maar in 2017 is dat aantal drastisch toegenomen.

De verkoop van neptickets is een populair misbruik, maar bij sportevenementen is de e-mailontvanger ook vaak de zogezegde de toevallige winnaar van een prijzenpot. Vervolgens trachten de scammers je bankgegevens te achterhalen. Het Russische security-bedrijf verwacht dit jaar een nog grotere toename van 'WK-bedrog'.

'Verdien van thuis uit'

Wat ook niet op de lijst ontbreekt is fraude met cryptomunten. Door het succes van bitcoin in 2017, merkte Kaspersky een grote toename van gerelateerde phishing op. Het gaat dan over formules waarmee je van thuis uit geld kan verdienen, of e-mails die persoonlijke (authenticatiegegevens) van ontvangers proberen te achterhalen.

Ten slotte weet Kaspersky dat bedriegers op het internet vaak bekende mensen vernoemen om hun berichten meer kracht bij te staan. President Donald Trump was veruit de populairste figuur van het afgelopen jaar, gevolgd door andere bekende politici.