NAVO-vliegtuigen krijgen digitale cockpit

Boeing past in totaal veertien AWACS-toestellen aan met de displays voor de NAVO. Dat moet in 2018 afgerond zijn. De vernieuwing kost 257 miljoen dollar, omgerekend 242 miljoen euro. De toestellen staan op de luchtmachtbasis Geilenkirchen in Duitsland, tegen de grens bij Brunssum. (ANP)