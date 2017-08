Nederland denkt aan gespecialiseerde rechters voor cybercrime

"Politie en justitie investeren in technologische kennis, wij kunnen simpelweg niet achterblijven", zegt Leendert Verheij, president van het hof in Den Haag in De Volkskrant. Ook raadsheer Christiaan Baardman deelt die mening in het juridisch blad Mr. "Waar een moord een moord blijft, is cybercriminaliteit doorlopend technisch aan het innoveren."

Volgens beide heren missen rechters vandaag vaak kennis over malware, ransomware en botnets. Hen individueel bijscholen is volgens Baardman niet voldoende. Hij pleit voor aparte kamers bij gespecialiseerde zaken.

De oproep wordt voorzichtig enthousiast onthaald door specialisten in de Volkskrant. Zo wijst een jurist van privacyorganisatie Bits of Freedom in de krant op het belang van controleerbaarheid. Zo moet een rechter ook in technologisch complexere zaken de werkwijze van bijvoorbeeld politie of de openbaar aanklager begrijpen.