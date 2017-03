Nederland gaat zelfrijdende treinen testen

De eerste test staat gepland voor eind dit jaar. Waar die juist zal plaatsvinden, staat nog niet vast. "Maar de provincie Groningen heeft bijvoorbeeld expliciet aangegeven hier belangstelling voor te hebben", zegt de woordvoerder van de spoorbeheerder in navolging van berichtgeving in de Nederlandse krant De Telegraaf.

De testritten zullen sowieso op een veilige en gecontroleerde manier worden gereden, benadrukt hij. Dat betekent onder meer dat mensen aanwezig zijn om in te grijpen. Met de proef wil ProRail samen met de vervoerders op het spoor eerst vooral kennis opdoen. "We willen kijken wat het oplevert, onder meer op het gebied van veiligheid en de frequentie waarmee de treinen rijden", aldus de woordvoerder.

Helemaal nieuw is de techniek niet. In diverse landen rijden bijvoorbeeld al geautomatiseerde metro's. Eerder dit jaar raakte ook al bekend dat de Nederlandse Spoorwegen investeren in een hyperloop-startup om ook daar ervaring op te doen.

NMBS werkt niet aan zelfrijdende treinen

In België zijn er geen concrete plannen voor zelfrijdende treinen. Wel werkt de NMBS aan ATO (Automatic Train Operation). Het is een project dat de bestuurder moet ondersteunen door het optimaliseren van rem- en optrekcurves. "Maar dat is een hulpsysteem en geen systeem om de treinbestuurder te vervangen", zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols.