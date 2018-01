Nederland gaf FBI cruciale informatie over Russische inmenging

De diensten zouden cruciale informatie over de Russische hackersgroep 'Cozy Bear' hebben onderschept en doorgespeeld aan de Amerikanen. Dit blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en de Volkskrant.

De Nederlandse diensten zouden tussen de één en tweeënhalf jaar toegang hebben gehad tot de Russische hackersgroep Cozy Bear. Deze groep handelt volgens westerse inlichtingendiensten in opdracht van de Russische overheid. De AIVD en MIVD zouden onder andere bewijsmateriaal hebben gevonden dat de Russen zijn binnengedrongen bij het Witte Huis, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en de DNC, het dagelijks bestuur van de Democratische Partij.

Joint Sigint Cyber Unit

De informatie zou zijn verzameld door de Joint Sigint Cyber Unit (JSCU), een gezamenlijke hackers unit van de AIVD en MIVD opgericht in de zomer van 2014. Deze unit richt zich specifiek op het verzamelen van inlichtingen via cyberoperaties. In de eerste zomer na de oprichting van de unit zou een aanwijzing zijn gevonden dat een Russische hackersgroep actief is vanaf een universiteitscomplex in de omgeving van het Rode Plein in Moskou.

De JSCU zou niet alleen toegang hebben gehad tot computersystemen van deze hackers, maar ook tot een beveiligingscamera op de gang van het universiteitscomplex. Hierdoor konden zij precies zien wie de ruimte van de hackers in- en uitloopt. Het zou gaan om een groep van circa tien personen.

De informatie die de AIVD en MIVD hebben aangeleverd bij de Amerikanen zou aan de basis staan van het huidige FBI-onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dit onderzoek staat onder leiding van speciaal aanklager Robert Mueller.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.