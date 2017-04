Nederland grootste draaischijf kinderpornowebsites

Volgens het rapport komt de VS op de tweede plaats in de lijst met 22 procent. Daarna komt Canada (15%), Frankrijk (11%) en Rusland (7%). De vorige vijf landen zijn volgens het IWF verantwoordelijk voor 92 procent van alle URL's die naar dat soort inhoud leiden. De hoeveelheid online kinderporno ondergebracht op Europese webhostingservices is tegenover vorig jaar met negentien procent gestegen. Zestig procent van de totale hoeveelheid kinderporno wordt nu gehost vanuit Europa (Turkije en Rusland worden hier ook bijgerekend).

Noord-Amerika komt op de tweede plaats met 37 procent, dat is een afname met twintig procent tegenover vorig jaar. Daadkrachtiger optreden door internetproviders in Noord-Amerika lijkt hier aan de basis van de verschuiving te liggen, zo meldt de BBC. Amerikaanse wetten verplichten internetproviders aangifte te doen van illegale afbeeldingen. Bovendien wordt bij elke afbeelding of video waarin misbruik wordt afgebeeld een unieke identificatie of 'hash' gebruikt. Dat kan worden gebruikt om hetzelfde illegaal materiaal te identificeren en te voorkomen dat het opnieuw in omloop gebracht wordt. "De shift van het hosten van beelden met seksueel misbruik naar Europa toont een ommekeer tegenover vorige jaren... Gratis hostingservices die gebruikers toelaten anoniem te blijven zijn hiervoor aantrekkelijk", aldus Susie Hargraeves, CEO van IWF. Weinig Europese bedrijven die servers of webruimte verhuren, zoeken actief naar beelden van misbruik - wat ook een deel van de verschuiving kan verklaren.

IWF heeft meldpunten in zestien landen waar mensen terechtkunnen met meldingen over kinderporno. Zulke meldpunten zijn echter niet beschikbaar in België of Nederland. In België kan kinderporno online aangegeven worden via het burgerlijk meldpunt van Child Focus www.stopchildporno.be, via het gratis noodnummer 110 of door aangifte te doen bij het dichtstbijzijnde politiekantoor.