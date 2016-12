Nederland twijfelt nog even over hackwet

Enkele partijen in de Nederlandse Tweede Kamer hebben bedenkingen over de hackwet waarmee politie en justitie in de toekomst apparaten mogen hacken om onderzoek te doen naar ernstige misdrijven. D66-Kamerlid Kees Verhoeven waarschuwde er dinsdag vooral voor dat de politie gebruik mag maken van bij de fabrikant nog onbekende zwakheden in software, om binnen te komen.